A Sermoneta la sesta edizione del Memorial Alessia Calvani

SERMONETA – Tutto pronto a Sermoneta per la sesta edizione del “Memorial Alessia Calvani”, in programma sabato 17 maggio alle 16 con partenza e percorso all’interno del centro storico del paese. L’evento, nuova tappa del Grande Slam UISP organizzata dalla Latina Scalo Running, prevede premi ai primi 5 e alle prime cinque della classifica generale e di tutte le categorie, oltre a riconoscimenti per le prime tre società (con un minimo di 20 iscritti) e per i primi cinque donatori e donatrici Avis.

Il percorso, con start da piazza del Popolo, sarà articolato in quattro giri da 2,2 km da percorrere attorno alle mura medievali. Le iscrizioni potranno essere effettuate anche sul posto un’ora prima del via. Lo scorso anno si impose Davide Di Folco con un tempo di 31’27’, davanti a Emanuele Piccolo e Claudio Marchiori. Tra le donne Pamela Gabrielli (37’15’’) precedette Roberta Andreoli e Caterina Risi. Come vuole la tradizione, sarà una gara all’insegna del sociale, come dimostrato dalla presenza degli stand della stessa Avis e di Telethon. Alla cerimonia di premiazione, inoltre, sarà presente la famiglia Calvani, sempre vicina ad un appuntamento nato per ricordare Alessia.

“Questo evento è tutto per il nostro Angelo che non c’è più ma che ha lasciato in tutti noi un ricordo indelebile – ha detto il presidente della Latina Scalo Running, Mauro Anzalone – E’ un evento per il sociale, reso possibile dal contributo di tanti volontari, impegnati in particolare a presidiare il percorso. Per aver permesso tutto questo ringrazio il Comune di Sermoneta nella persona del sindaco Giuseppina Giovannoli, ringrazio per il patrocinio del Comune di Latina il sindaco Matilde Celentano e ringrazio l’europarlamentare Salvatore De Meo, presente alla cerimonia. Impossibile non citare, inoltre, la consigliera comunale di Latina Federica Censi, preziosissima per la fase organizzativa. Doveroso infine un ringraziamento per Provincia di Latina, Prefettura, Questura e Arma dei Carabinieri”.