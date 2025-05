Benacquista Latina Basket impegnata in gara 3 ( primo match point della serie)

LATINA – Dopo aver disputato i primi due incontri sul parquet del palazzetto dello sport di Ferentino, e aver conquistato due importanti successi, la serie del tabellone 2 del primo turno playout del campionato di Serie B Nazionale tra Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Fiorenzuola Bees si sposta in Emilia-Romagna. Gara 3 andrà in scena al PalArquato venerdì 16 maggio con palla a due alle ore 20:30.

I nerazzurri avranno a disposizione il primo match point della serie (che si gioca al meglio delle 5 gare) e la possibilità di conquistare subito la permanenza nella categoria. D’altro canto Fiorenzuola, che ha già dimostrato la propria combattività e capacità di non mollare fino all’ultimo secondo, proverà ad allungare la serie sostenuta dal proprio pubblico.

Si prospetta una gara intensa ed energica, dove sarà fondamentale non soltanto la tenuta fisica (si tratta della terza sfida in soli 6 giorni) ma anche la capacità di mantenere alto il livello di concentrazione, fondamentale ai fini di un buon gioco di squadra – dicono dal club in una nota – . Le due compagini hanno imparato a conoscersi durante i primi due incontri e proveranno entrambe a stringere le maglie difensive cercando di limitare le capacità offensive degli avversari.

Eventuale Gara 4 verrà disputata domenica 18 maggio alle ore 18:00 sempre al PalArquato e, se la serie si allungasse fino a Gara 5, si tornerà in terra laziale con palla a due alle ore 20:00 di mercoledì 21 maggio.