Sabaudia, le Fiamme Gialle accolgono oltre 800 studenti pontini

Le Fiamme Gialle sono pronte ad accogliere oltre 800 studenti provenienti dagli Istituti Scolastici della provincia di Latina che domani 21 maggio parteciperanno alla manifestazione di chiusura dei progetti “A Scuola in Canoa” e “Remare a Scuola”.

Presso gli Impianti Sportivi sulle rive del lago di Paola a Sabaudia, le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni, frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria di primo grado e le classi prime della Scuola Primaria di Secondo grado, parteciperanno a una vera e propria festa dello sport deve potranno cimentarsi con i simulatori di canottaggio e canoa, oltre a altre attività motorie. A impreziosire la mattinata, che vedrà la partecipazione di diverse autorità civili e militari, la Squadra Cinofili del Gruppo di Formia della Guardia di Finanza che inscenerà alcune attività con i cani davanti agli studenti.

Il clou della manifestazione si avrà verso le 11.30 quando verranno inaugurati i nuovi spogliatoi realizzati per gli atleti della Sezione Giovanile, segno tangibile dell’attenzione che le Fiamme Gialle hanno nei confronti dei giovanissimi del territorio che giornalmente varcano la soglia degli Impianti Sportivi per condividere la passione per la canoa e per il canottaggio.

La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, è l’ultimo atto dei progetti che le Fiamme Gialle portano avanti con le scuole della provincia di Latina. Il principio conduttore di tali iniziative è l’importanza dell’attività sportiva come efficace strumento di socializzazione che concorre sia alla formazione della personalità, che allo sviluppo e il mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico.

Queste le scuole che durante l’anno scolastico in corso hanno aderito ai progetti “A Scuola in Canoa” e “Remare a Scuola”: Istituto “Frezzotti-Corradini” di Latina, l’Istituto “Gaetano Manfredini” di Pontinia, l’Istituto “Giovanni Verga” di Pontinia, l’Istituto “Cencelli” di Sabaudia, l’Istituto “Giulio Cesare” di Sabaudia, l’Istituto “Don Antonio Santoro” di Priverno, l’Istituto “San Tommaso D’Aquino” di Priverno, l’Istituto “San Giuseppe” di Terracina, l’Istituto “Fiorini” di Borgo Hermada, l’Istituto “Don Milani” di Terracina, l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di San felice Circeo e l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Terracina.