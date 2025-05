Aprilia, incendio in un appartamento in via degli Oleandri

Attimi di paura ad Aprilia, in centro città, dove stamattina si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione al secondo piano di un condominio in via degli Oleandri, sopra la galleria commerciale. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno sentito un boato e poi visto fiamme e fumo uscire dalla finestra. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, supportati dai Carabinieri, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe divampato per cause accidentali, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Fortunatamente non si registrano feriti.