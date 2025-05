Aprilia, trovata morta a Roma la fondatrice della pizzeria Tema di Aprilia

APRILIA – Una giovane panificatrice di Aprilia è stata trovata morta in un hotel a Roma. Francesca Marcantognini di 26 anni era conosciutissima ad Aprilia dove aveva aperto la pizzeria gourmet “Tema – Roma in una pizza”. Gli operatori del 118, intervenuti nell’albergo dopo l’allarme dato dagli addetti della struttura ricettiva, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul quale sono ora in corso le indagini dei carabinieri.

L’attività della talentuosa imprenditrice, in via di Crollalanza, aveva avuto subito un notevole successo, dovuto alla passione e all’intuito imprenditoriale di Francesca che aveva aperto prima a Milano e poi era voluta tornare a casa con la sua scrocchiarella, realizzata con l’impasto steso al mattarello. Nel 2023 era entrata nella classifica delle pizzerie eccellenti della @50toppizza con la sua precedente avventura milanese.