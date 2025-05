Latina, al via i lavori per l’abbattimento dell’ex Icos: divieto di circolazione e sosta su Viale Nervi 

LATINA – Prendono il via i lavori per l’abbattimento dell’ex Icos. Per consentire lo svolgimento delle opere di demolizione relative al “progetto di rigenerazione urbana, integrato e strategico, nel Quartiere Q4 di Latina, A Gonfie Vele”, il Comune di Latina ha istituito, a partire da oggi lunedì 26 maggio e fino all’8 agosto, il divieto circolazione e sosta con rimozione forzata nel tratto di competenza comunale di Viale Nervi compreso tra il civico 322 e l’intersezione con lo svincolo sulla complanare della strada statale 148 Pontina. Il divieto è valido dalle 6 del mattino alle 18 di ogni giorno nel periodo compreso.

E’ tutto nell’ordinanza n. 157 del 23/05/2025 firmata dalla dirigente del settore mobilità e trasporti del Comune di Latina, Daniela Prandi. Potranno transitare solo i mezzi dell’impresa esecutrice, di quelli autorizzati e delle Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso.

ANAS SpA – si legge nel documento pubblicato sull’Albo Pretorio comunale – emetterà analoga ordinanza per il tratto di sua competenza.