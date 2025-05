Gli anatroccoli tornano al laghetto di Parco San Marco

LATINA – Tornano a casa i 12 anatroccoli nati da due diverse nidiate di germani reali che abitano il laghetto di Paco San Marco. Domenica 18 maggio, si terrà nell’area verde di Latina un doppio appuntamento: alle 16.30 dall’ingresso di via Aprilia partità una passeggiata divulgativa alla scoperta del parco con tutta la sua biodiversità mentre alle 18.30 saranno liberati nel laghetto i sette anatroccoli nati l’8 aprile, che non riuscivano a rientrare nel nido e non sarebbero sopravvissuti al freddo notturno di quei giorni, e gli altri cinque nati il diciotto aprile, che era caduti in un tombino. Tutti sono stati ritrovati e recuperati dai volontari del patto di collaborazione per Parco San Marco volontari: Aldo, Fabrizio, Giorgio e Tito li hanno salvati e Lucia li ha accuditi per diverse settimane. Ora i sette più grandi sono in una fattoria di campagna dove Andrea, un giovane adolescente, se ne sta occupando con tanta passione, mentre i cinque del tombino sono a casa di Oriana e sono tutti diventati grandi e forti per tornare a nuotare nel laghetto.

Oriana Ciaccio prima firmataria del Patto per Parco San Marco, curatrice dell’evento, racconterà ai visitatori che vorranno partecipare, tutto sul parco anche per spiegare attraverso le specie arboree presenti quanto il cambiamento climatico influisca sul futuro del paesaggio urbano: “Spiegheremo – dice la volontaria – quanto importanti siano le nuove certezze scientifiche sulla terapia forestale; l’attenzione poi si concentrerà sulle piante più rappresentative e sugli animali che popolano lo specchio d’acqua, parleremo quindi di biodiversità e di come proteggerla attraverso le tecniche della sfalcio ridotto, dei prati fioriti e della fitodepurazione”.

Saranno illustrate anche le buone pratiche per salvaguardare gli animali del parco. “Il cibo che spesso cittadini ignari gettano ad anatre e pesci può causare molti danni alla salute degli animali – spiega Oriana Ciaccio -. Le anatre hanno già alghe, crostacei, uova e molluschi nel laghetto, razzolano felici nel prato dove trovano germogli e insetti; per i pesci è molto semplice trovare in acqua tutto ciò di cui hanno bisogno; le tartarughe aliene americane, invece, frutto di abbandoni illegali, andrebbero eradicate per legge, in quanto infestanti e distruttive per l’ecosistema autoctono, infatti mangiano anche gli anatroccoli appena nati, altro motivo per cui i volontari li crescono per le prime settimane per poi liberarli quando sono abbastanza grandi da non temere più gli attacchi delle tartarughe stesse. Siamo in attesa delle nuove schiuse, ci sono alcuni nidi più o meno nascosti tra l’erba, preghiamo i proprietari di cani di stare attenti e controllare che gli amici pelosetti non disturbino la cova. Speriamo di vedere nascere ancora tanti piccoli anatroccoli per la felicità di grandi e bambini.”

Per info o per partecipare alle azioni di volontariato basta iscriversi al gruppo facebook “Patto per Parco San Marco Latina”.