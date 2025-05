Bandiera Blu, in Comune a Latina la cerimonia ufficiale di consegna

LATINA – Si è tenuta questa mattina, nella sala De Pasquale del palazzo comunale di Latina, la cerimonia per la bandiera blu 2025. Presente in Comune, il presidente di Fee Italia Claudio Mazza che ha materialmente consegnato il vessillo alla sindaca Matilde Celentano e agli assessori all’Ambiente Franco Addonizio e alla Marina Gianluca Di Cocco.

“Non solo acque pulite, ma servizi e sensibilizzazione. Dopo 12 anni la bandiera blu si va consolidando. E’ un percorso che la comunità compie tutta insieme sul fronte della gestione sostenibile del territorio”, è stato sottolineato.

Su Gr Latina la sindaca Celentano, il presidente Mazza e l’assessore Addonizio

Al tavolo c’erano anche il presidente di Abc Alessandro Angelini e, per fornire informazioni tecniche sullo stato delle acque del litorale di Latina, Laura Aguzzi di Arpa Lazio, il direttore tecnico di Acqualatina Ettore Ippolito e il responsabile acque reflue di Acqualatina Stefano Fabietti.

Nella seconda parte della mattinata si è tenuta la consegna del Premio Lido Green 2024, un’iniziativa ambientale promossa dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina, in collaborazione con il Comune di Latina, per riconoscere e premiare le attività economiche più virtuose lungo il litorale. Il primo premio è andato allo stabilimento Areonautica Militare, il secondo al Boca Chica e il terzo alla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Family Park Vasco De Gama. Le menzioni speciali, invece, sono state consegnate al Quinto Chiosco, alla Gelateria Giacomino, al Nolivé, allo Space Time e al Tulum.

Dopo aver conosciuto i vincitori dello scorso anno, Angelini ha presentato la nuova edizione del premio e i relatori hanno invitato gli operatori del lungomare ad aderire con entusiasmo.