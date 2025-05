Ancora spari ad Aprilia: sei fori sul portone di un immobile

APRILIA – Ancora spari nella notte ad Aprilia, e sembrano ormai diventati una modalità abituale espressione di forza e minaccia tra gruppi probabilmente rivali. Stavolta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia sono intervenuti in Via Inghilterra dopo la chiamata al 112 che segnalava più esplosioni da arma da fuoco. Sul posto anche i militari della Sezione Operativa che hanno eseguito un accurato sopralluogo nel corso del quale hanno rinvenuto e repertato 6 bossoli, 1 ogiva e frammenti di colpi d’arma da fuoco sottoposti a sequestro, per i successivi accertamenti balistici, appurando inoltre la presenza di sei fori sul portone di un immobile. Le indagini sono in corso.