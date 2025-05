Giorgio Agnisola presenta il suo “Viaggio nell’Arte delle Stelle “

LATINA – Nell’ambito della mostra Tra Cuore e Ragione, personale dell’artista slovacco Robert Hromec, , mercoledì 14 maggio alle ore 18.00 il curatore della mostra Giorgio Agnisola presenterà al pubblico di Latina il suo nuovo libro “Viaggio nell’arte delle stelle” (ed. Donzelli).

Il libro racconta, attraverso aneddoti e un ampio apparato illustrativo, come le stelle sono state rappresentate nei secoli dall’Uomo, quali significati sono stati dati ai principali fenomeni celesti e quale impatto sociale, religioso e filosofico hanno avuto sull’umanità nelle varie epoche. Come tutto ciò è stato interpretato dall’arte? Quali sentimenti entrano in campo? Come sono stati tradotti in opere d’arte? Un invito ad alzare gli occhi verso il cielo notturno e ad ascoltare le emozioni che questo spettacolo infonde in ognuno di noi.

Durante la presentazione interverrà Domenico D’Amato, socio fondatore ed ex presidente dell’Associazione Pontina di Astronomia. A moderare il dibattito la giornalista Ilaria Ferri. Sarà presente il book corner curato dalla libreria TuttoScuola Sicconi di Latina.

La mostra Tra Cuore e Ragione proseguirà tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 25 maggio.

Cenni biografici: Giorgio Agnisola, critico d’arte e scrittore, è stato consulente d’arte moderna e contemporanea e ha curato sul piano scientifico mostre di rilievo internazionale. Professore emerito di Arte sacra e Beni culturali presso la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale (Istituto Teologico Salernitano), è membro dell’Associazione Internazionale Critici d’Arte e collabora alle pagine culturali del quotidiano «Avvenire». Per i tipi della Donzelli ha curato il volume di Henri Matisse, Gioia di vivere. Lettere e scritti sull’arte (2022), vincitore del Premio Montale Fuori di Casa nel 2024.