Bioblitz nel Parco Nazionale del Circeo, nella foresta planiziaria ventiquattr’ore di scienza partecipata

SABAUDIA – Il Parco Nazionale del Circeo ospiterà venerdì prossimo, 9 maggio, un Bioblitz, un evento della durata di 24 ore consecutive di “scienza partecipata”, aperto a tutti. Lo ha annunciato la commissaria dell’ Ente Parco Nazionale del Circeo Emanuela Zappone. “Si tratta di un evento nell’ambito del più ampio progetto MagaCirce – dichiara – teso al monitoraggio e alla ricerca applicata per la gestione dell’area protetta, e allo sviluppo di nuove forme di coinvolgimento delle scuole e dei visitatori del parco, in un’ottica di promozione dell’educazione ambientale, sensibilizzazione e conoscenza del territorio, che stiamo portando avanti in questo nuovo corso del Parco Nazionale del Circeo”.

Studenti, insegnanti, cittadini, visitatori del parco e esperti, naturalisti e biologi, collaboreranno per osservare, identificare e registrare dati sulla biodiversità del territorio. “Gli esperti accompagneranno studenti e visitatori alla scoperta di piante e di diversi gruppi di animali, di cui alcuni osservabili nelle ore diurne, altri con abitudini crepuscolari e notturne, la cui presenza potrà essere rilevata grazie alle metodologie di campionamento adottate e all’utilizzo di strumentazione adeguata”, aggiunge Zappone che ci ha raccontato così il Bioblitz.

COME PARTECIPARE AL BIOBLITZ – L’appuntamento con le scuole è per le ore 8 del 9 maggio al Centro Visitatori del Parco, in Via Carlo Alberto a Sabaudia. Gli studenti potranno confrontarsi direttamente con gli esperti e avvicinarsi alla ricerca scientifica in maniera coinvolgente e divertente. Le attività proseguiranno per gruppi misti nel pomeriggio, senza necessità di prenotazione, che è obbligatoria invece per la fascia oraria dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo.

Nella mattinata del 9 maggio all’interno del Centro Visitatori del Parco le scuole della Rete BPEA per la diffusione delle buone prassi di educazione ambientale celebreranno anche la “Earth day 2025”, proponendo ai partecipanti attività, piccoli laboratori, giochi e condividendo quanto prodotto ed elaborato a conclusione dei progetti di educazione ambientale sviluppati nel corso dell’intero anno scolastico.

IL PROGETTO MAGACIRCE – L’appuntamento è parte del progetto denominato MagaCirce finanziato dall’Unione Europea (Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, – linea di investimento 1.4) a valere sul PNRR nell’ambito del programma di ricerca del “National Biodiversity Future Center -NBFC)” nata con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e lo stato di conservazione degli ambienti e delle specie presenti nel territorio del Parco, grazie a monitoraggi sul campo, all’utilizzo di tecniche innovative di campionamento e al coinvolgimento diretto del mondo della scuola, della popolazione locale e dei visitatori.

Le attività di studio prevedono, in particolare, i monitoraggi dello stato di flora e fauna nella Foresta planiziaria di Circe, della biodiversità marino-costiera mediante analisi di DNA ambientale) delle acque dei laghi Paola, Caprolace, Monaci e Fogliano e delle acque costiere antistanti il Parco, il monitoraggio in remoto mediante telecamere del Falco pescatore presso il lago dei Monaci, e la presenza sull’Isola di Zannone di una specie endemica rarissima di farfalla, il lepidottero Hipparchia sbordonii.

Partner del progetto è l’Istituto Pangea, che cura in particolare le azioni di formazione, educazione ambientale, informazione, comunicazione e sensibilizzazione legate alle attività di ricerca scientifica avviate dal progetto nei diversi ambienti del parco.

Per informazioni e prenotazioni al BIOBLITZ inviare un’email a info@istpangea.it o telefonare ai numeri 0773.511352, 348.3617966, dalle 9,30 alle 14.00 e dalle 15,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì.