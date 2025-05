Latina, si toglie il braccialetto elettronico, raggiunge la ex e la picchia sul volto “per farla diventare brutta”: arrestato

LATINA – Picchiata sul volto per farla diventare brutta. Così le aveva detto colpendola con violenza. Un grave episodio quello avvenuto a Latina, parte di una storia molto più lunga di maltrattamenti, che ha portato in carcere un uomo già colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Nonostante il provvedimento disposto dal giudice, infatti, aveva invece continuato a perseguitare e a minacciare la donna e nei giorni scorsi, lasciato a casa il il braccialetto elettronico che aveva l’obbligo di portare, l’aveva raggiunta e picchiata.

I fatti sono emersi quando la vittima è stata fermata da una pattuglia mentre guidava a forte velocità e proprio in quel frangente ha confessato agli agenti che stava tentando di scappare dall’ex compagno che la seguiva. In quel momento aveva negato però che i segni visibili sul volto fossero opera dell’ex, giustificandoli con un incidente domestico, ma poi era crollata raccontando di temere per la propria vita.

Il forte stato di agitazione e paura della donna, le successive attività investigative effettuate e la compatibilità del racconto con le ferite riportate, hanno portato il PM della Procura di Latina a chiedere l’applicazione dell’aggravamento della misura ritenendo non più sufficiente il divieto di avvicinamento e nelle scorse la Squadra Mobile ha eseguito la misura della custodia cautelare disposta dal giudice del Tribunale di Latina. L’uomo è stato portato in carcere.