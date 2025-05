Casa distrutta da un incendio a Sonnino Scalo, gara di solidarietà per mamma, papà e due bambini

SONNINO – E’ partita una gara di solidarietà tra i cittadini di Sonnino e tra i colleghi di lavoro della coppia che ha perso la casa a causa di un incendio. L’abitazione, al terzo piano di una palazzina nella zona dello Scalo della cittadina ausona, è andata a fuoco sabato 10 maggio per l’esplosione di un’ asciugatrice e non si è salvato nulla, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme e a salvare il resto dello stabile. Mamma, papà e due bambini che vi abitavano sono ora ospiti di parenti e non hanno più nemmeno gli abiti.

Vista la situazione, un’amica della famiglia e un collega di lavoro hanno deciso di aprire sulla piattaforma go-foud-me due raccolte di fondi e sono già centinaia le generose donazioni in un solo giorno: da una parte 250 donatori hanno consentito di raggiungere la cifra di 10mila euro, mentre l’altra (nel momento in cui scriviamo) ha superato i seimila.

“L’incendio li ha lasciati senza più nulla. In un istante hanno perso non solo la casa, ma anche tutti i loro beni, i ricordi e quel senso di sicurezza che ogni famiglia merita”, si legge nella raccolta promossa da Claudia (https://www.gofundme.com/f/una-famiglia-nessuna-casa-ricostruiamo-insieme).

“Come colleghi di Christian stiamo organizzando una raccolta per aiutare lui e la sua famiglia a sostenere le prime spese dopo il terribile evento dell’incendio della loro casa avvenuto lo scorso sabato”, rilancia Francesco che invita a farsi parte attiva e a porgere aiuto alla famiglia Farinella (https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-alla-famiglia-farinella).

Il sindaco di Sonnino Gianni Caroccia, che aveva raggiunto il luogo dell’incendio nella giornata di sabato in segno di solidarietà, conferma la serietà delle due iniziative e si complimenta con i benefattori, dicendosi vicinissimo alla famiglia: “Anche se ci sta già pensando il grande cuore dei sonninesi e di tutte le persone che stanno rispondendo all’appello, diamo la nostra disponibilità per essere al fianco dei nostri cittadini”.