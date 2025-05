Caporalato, sei lavoratori senza permesso di soggiorno, denuncia e multa da 37mila euro

APRILIA – Impiegava lavoratori privi di permesso di soggiorno, è stato denunciato un imprenditore agricolo di Aprilia e l’attività sospesa. I Carabinieri della Stazione di Campoverde e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato, hanno svolto un’ispezione nell’azienda di Campoverde e hanno identificato e vagliato la posizione di 19 lavoratori, 13 di nazionalità indiana e 6 di nazionalità rumena, dei quali 6 sono risultati privi di permesso di soggiorno.

E’ emerso anche che per otto lavoratori il titolare non aveva inoltrato la comunicazione di assunzione, violazione che prevede l’applicazione della maxi sanzione per ogni singolo lavoratore e la sospensione dell’attività. La sanzione ammonta a 37.000,00 euro.