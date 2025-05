A Ceriara di Priverno festa con gli studenti per l’inaugurazione della pista di atletica leggera “Antonio Palluzzi”

LATINA – Aperto ufficialmente il 1° aprile, il nuovo impianto di atletica leggera del complesso sportivo “Antonio Palluzzi” di Ceriara , si prepara all’inaugurazione ufficiale prevista giovedì 15 maggio, alle ore 09.30.

Oltre all’Amministrazione Comunale, ai dirigenti e tecnici UISP di Latina, sono attesi esponenti del mondo sportivo e associativo, rappresentanti delle Istituzioni, corpi militari, nonché più di 700 bambine e bambini delle scuole primarie e secondarie di 1° grado degli Istituti Comprensivi San Tommaso d’Aquino e Don Andrea Santoro.

Subito dopo il saluto della sindaca Anna Maria Bilancia, dell’Assessore allo Sport, dei dirigenti e tecnici UISP, seguirà il taglio del nastro sulle note dell’Inno di Mameli e prenderà il via una serie di attività sportive di atletica leggera, tra corse di velocità, mezzofondo, ostacoli, salti e giochi, praticate dai tantissimi alunni coinvolti.

“Con la realizzazione della nuova pista e l’organizzazione di una cerimonia di inaugurazione che vede protagoniste le scuole, si celebra un’opera che sta a rappresentare l’amore e l’impegno dell’Amministrazione verso lo sport e l’istruzione, pilastri fondamentali della crescita sociale e culturale di Priverno”, si legge in una nota del Comune che sottolinea l'”importante traguardo, sia per il quartiere che per l’intera Città, ma anche per l’intero territorio, in un momento in cui l’atletica sta registrando numerosissime presenze”.

L’accesso all’impianto è consentito alle Associazioni, alle Società Sportive affiliate alle Federazioni Sportive riconosciute o associate al CONI o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ai singoli atleti, ai singoli cittadini, ai gruppi sportivi di qualsiasi Arma ed ai gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado.