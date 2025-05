Chiuso un bar a Formia, non aveva le autorizzazioni per eventi musicali

FORMIA – I Carabinieri chiudono un bar a Formia. Durante i controlli nelle attività commerciali presenti sul territorio i militari hanno constatato come il gestore del locale fosse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative per l’occupazione del suolo pubblico e lo svolgimento di eventi con intrattenimento musicale. Quanto rilevato dai militari dell’Arma dei Carabinieri ha permesso al Sindaco di emettere il citato provvedimento. Al titolare dell’attività sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 20.000 euro.