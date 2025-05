Cisterna, inaugurata la palestra polifunzionale di Borgo Flora

Dopo un lungo intervento di riqualificazione, è stata inaugurata questa mattina la palestra polifunzionale di Borgo Flora. I lavori, partiti nel settembre scorso, hanno riguardato la messa in sicurezza della struttura, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento della pavimentazione e l’adeguamento degli impianti. Particolare attenzione è stata data all’accessibilità, con una nuova rampa per disabili, e alla qualità degli ambienti, grazie a una pavimentazione sportiva in gomma e un sistema di ventilazione meccanica. L’intervento è stato finanziato con 50mila euro dalla Regione Lazio nell’ambito del bando “Sport senza barriere”, a cui il Comune ha aggiunto 29mila euro. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Valentino Mantini, insieme ad assessori, consiglieri e alla dirigente scolastica dell’Istituto “Monda-Volpi”. La benedizione è stata affidata al vice parroco don Fredy Ramirez. “Restituiamo alla comunità – ha dichiarato il sindaco – uno spazio che sarà punto di riferimento per attività sportive, ricreative e sociali”.