Latina: raffica di DASPO e DACUR da parte della Polizia di Stato

Nei primi mesi del 2025, grazie al lavoro della Divisione Anticrimine della Questura, il Questore ha adottato ben 28 provvedimenti di DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) e 29 DASPO, di cui 18 cosiddetti “Fuori Contesto”, per garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici e durante gli eventi sportivi. Lo fa sapere la Polizia di Stato di Latina che dà notizia, negli ultimi giorni, di altri due provvedimenti notificati a soggetti ritenuti pericolosi per la collettività: un DASPO emesso per un episodio avvenuto durante una partita del Latina Calcio e un DACUR collegato a un episodio di violenza in un locale della movida cittadina.

Il primo riguarda un uomo di 42 anni che, durante una partita casalinga disputata nel mese di aprile, ha lanciato due artifizi pirotecnici di grosse dimensioni in direzione del campo di gioco. Il gesto, sebbene tentato di occultare, è stato documentato dalle immagini di videosorveglianza e ricostruito dalla Digos di Latina. Il provvedimento gli impedirà l’accesso agli impianti sportivi e alle relative manifestazioni per i prossimi due anni.

Il secondo caso ha coinvolto un 28enne residente a Nettuno. I fatti risalgono al mese di marzo, quando l’uomo, coinvolto in un incidente stradale davanti a un noto pub di Latina, si è presentato sul posto con due bicchieri di superalcolici in mano, dando poi in escandescenza e aggredendo i Carabinieri intervenuti. Gli accertamenti successivi hanno confermato una guida in stato di forte alterazione da alcol e cannabinoidi, nonché un comportamento pericoloso e irresponsabile. Il DACUR emesso dal Questore gli vieta per tre anni di accedere a pub, bar, ristoranti, discoteche e locali notturni nell’area interessata. La violazione del divieto può comportare la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa fino a 24.000 euro.