Cisterna-Valmontone: al via i lavori preliminari per la bretella strategica del centro-sud

Hanno preso ufficialmente il via oggi i lavori preliminari per la realizzazione della bretella stradale Cisterna-Valmontone, un’infrastruttura attesa da decenni e considerata strategica per la viabilità e lo sviluppo del centro-sud. A darne l’annuncio è il senatore Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e vicesegretario nazionale della Lega.

“L’avvio nella giornata di oggi di importanti lavori preliminari per la realizzazione della bretella Cisterna Valmontone rappresenta un fondamentale traguardo dell’Italia del fare, di chi non si ferma davanti alle difficoltà, di chi vuole un Paese più moderno, più competitivo e più sicuro”, ha dichiarato Durigon. “È la vittoria dell’Italia dei sì – ha aggiunto – una strategia voluta dal Ministro Matteo Salvini per sbloccare opere ferme da anni e rilanciare le infrastrutture strategiche. Anche nel caso della Cisterna-Valmontone, bloccata da almeno vent’anni, si dimostra come sia possibile cambiare in meglio il Paese creando occupazione e favorendo investimenti”.

L’intervento, del valore complessivo di circa 1 miliardo di euro, è stato reso possibile grazie anche al decreto infrastrutture che, undici mesi fa, ha permesso al Ministro Salvini di stanziare ulteriori 400 milioni di euro per il completamento dell’opera. I lavori in corso riguardano le indagini geologiche e geotecniche, oltre alla bonifica di eventuali ordigni bellici. Un passaggio cruciale che segna l’avvio operativo del progetto.

“Nei prossimi giorni – ha proseguito Durigon – verranno aperti più cantieri contemporaneamente lungo tutto il tracciato di 33 chilometri, con l’obiettivo di accelerare i tempi e rispettare il cronoprogramma stabilito. Entro la fine dell’anno saranno pubblicati i bandi di gara relativi a tutti i lotti dell’opera”.

Un impegno corale che coinvolge numerosi attori istituzionali e tecnici, a partire dal commissario straordinario, l’ingegner Antonio Mallamo, e che punta a trasformare un progetto rimasto a lungo sulla carta in una concreta opportunità di sviluppo per il territorio.