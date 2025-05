Aprilia, hashish e contanti in casa: arrestato 33enne per spaccio

Nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale servizio di pattugliamento sul territorio, i militari hanno fermato l’uomo e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 149 grammi di hashish già suddivisi in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una pressa artigianale per la preparazione dello stupefacente e una somma in contanti pari a 600 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre la droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per stabilirne qualità e quantità, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista nella mattinata odierna con rito direttissimo.