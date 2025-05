Gaeta, inaugurato ufficialmente il Mercato dei Borghi

È stato ufficialmente inaugurato a Gaeta il Mercato dei Borghi alla presenza del Sindaco Cristian Leccese e del Segretario Nazionale dell’Associazione Nazionale Ambulanti – UGL Marrigo Rosato. Il mercato si tiene ogni mercoledì presso la grande area ex Avir , che ha beneficiato di significativi interventi per la riqualificazione. Il progetto relativo al Mercato dei Borghi vuole valorizzare i valori del mercato certamente come luogo commerciale ma soprattutto civile, dove le persone si incontrano per una relazione di scambio che non è solo la vendita-acquisto di un bene o di un prodotto ma l’espressione di una cultura antica che riempie di senso il vivere una comunità. Sostegno ai mercati per migliorarne la funzionalità, promuovere il risparmio energetico, la riduzione dell’impatto ambientale, la promozione, il marketing e soprattutto per contribuire a mantenerlo vivo quale luogo di ritrovo e di incontro per la comunità locale. Il progetto, promosso dall’ANA-UGL, contempla un restyling delle aree mercatali sia strutturale che logistico e comunicativo. Un processo sospeso tra passato e futuro.

Ieri lo scoprimento dell’insegna “mercato dei Borghi” all’ ingresso dell’area ex Avir. «Il nostro mercato settimanale diventa Il mercato dei Borghi. – spiega il sindaco Cristian Leccese – In maniera formale, ufficiale anche attraverso l’ utilizzo di una web App. Ciò grazie al progetto finanziato dalla Regione Lazio e la collaborazione tra l’ Amministrazione Comunale e l’ ANA UGL. Si tratta di un’ area che abbiamo già implementato come mercato settimanale e a cui anno dopo anno aggiungiamo nuovi servizi, nuove funzionalità, al servizio non solo dei commercianti ma anche delle tantissime persone che usufruiscono del mercato. Vedremo nei prossimi mesi l’ apertura di una struttura dedicata ai servizi, quindi bagni pubblici e spogliatoi. Abbiamo rifatto la pavimentazione dell’ area, opera che continueremo. »

«Ringraziamo l’ Amministrazione Comunale per aver condiviso la nostra idea. – evidenzia il segretario Nazionale ANA UGL Marrigo Rosato – Stiamo valorizzando il mercato di Gaeta presso l’ex Avir, uno dei più importanti della Provincia di Latina. Vogliamo che il mercato resti al centro della città e si riqualifichi sempre di più. Ed in questa azione stiamo collaborando con l’ Amministrazione Comunale di Gaeta. Abbiamo ottenuto 2 importanti finanziamenti con cui abbiamo iniziato a sistemare la pavimentazione. Ma l’importanza sta anche nell’ innovazione, con questa web App attraverso cui gli ambulanti hanno la possibilità di mettersi in contatto con i consumatori, di promuovere le vendite. Ed i consumatori potranno ordinare la merce e ritirarla direttamente al mercato. E’ un progetto unico in Italia finanziato dalla Regione Lazio. »