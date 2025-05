Conto alla rovescia per la VI edizione della Circeo Run – Trofeo Christian Rotta

SAN FELICE CIRCEO – Fervono i preparativi a San Felice Circeo per la sesta edizione della Circeo Run – Trofeo Christian Rotta, nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” in programma domenica 11 maggio. Come ogni anno gli organizzatori della Nuova Podistica Latina, coordinati da Gianluca Bonavigo, stanno curando ogni dettaglio per proporre “La Corsa tra Mito, Storia e Natura”, un evento ricco di iniziative abbinate alla gara podistica sulla distanza di 9,9 km con partenza alle 9,30 da piazzale Cresci. La manifestazione è sostenuta dal Comune, con l’assessore Felice Capponi, l’apporto di vigili urbani e Protezione Civile e la collaborazione degli “Amici della Circeo Run”, persone vicine allo stesso Bonavigo e all’indimenticato Emanuele Molena, scomparso prematuramente. Alla gara prenderà parte un atleta tetraplegico, Massimiliano “Max” Colaiuta, accompagnato sulla sua speciale sedia da corsa dal tecnico nazionale paralimpico Fispes Luca Monescalchi con due associazioni a supporto, la Fairplay School e la “Amici di Max”.

Quella che è stata definita “La gara più bella dell’Agro Pontino” sarà abbinata come sempre a una camminata ludico-motoria e nordic walking non competitiva, al costo di iscrizione di 5 euro, svolta con istruttori qualificati e aperta a tutti senza necessità di tesseramento o di certificato medico. Il percorso, di circa 7 km, ricalcherà ricalca buona parte del tracciato della gara competitiva.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione socioculturale “Il Girasole” APS di Latina, presieduta da Patrizia Di Benedetto. A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget della manifestazione. La stessa associazione sarà protagonista alla cerimonia di premiazione con dei prodotti realizzati artigianalmente dai suoi ragazzi con disabilità. All’associazione “Il Girasole” sarà devoluto inoltre il ricavato di “Rumori fuori scena”, spettacolo organizzato in collaborazione con il comitato della Circeo Run e realizzato in sinergia tra “Tsf Academy2”, “SetteZeroTre” e Teatro San Francesco: si tratta di una divertente commedia in programma il 9 maggio alle 20.30 al “San Francesco” di via Principessa Ludovica, a Sabaudia. Sempre a proposito di solidarietà, l’organizzazione ha confermato quest’anno il suo sostegno alla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro: a tutte le donne che saliranno sul podio sarà donata infatti l’Azalea della Ricerca.