Cori partecipa all’iniziativa UNICEF “Diritti in Comune”

Il Comune di Cori aderisce anche quest’anno a “Diritti in Comune”, l’iniziativa promossa da UNICEF Italia con il patrocinio di ANCI per celebrare, nella settimana del 27 maggio, l’anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un’occasione simbolica ma anche concreta, per ribadire l’impegno delle amministrazioni nel tutelare e promuovere i diritti di bambini e adolescenti, con particolare attenzione – in questa edizione – al diritto all’ascolto e alla partecipazione, sancito dall’articolo 12 della Convenzione.

«Diritti in Comune rappresenta un’opportunità per sensibilizzare non solo gli amministratori ma l’intera cittadinanza sull’importanza di garantire ai più giovani il diritto ad essere ascoltati e coinvolti» – dichiarano il sindaco Mauro De Lillis e la delegata alla Pubblica Istruzione e all’Associazionismo Chiara D’Elia. «Come istituzione di prossimità – aggiungono – il Comune ha un ruolo centrale nel tutelare questi diritti e nel diffondere la conoscenza dei principi fondamentali della Convenzione ONU, contribuendo alla costruzione di una comunità più consapevole e inclusiva».

Il percorso intrapreso dal Comune di Cori trova una sua naturale estensione anche nella Giornata Internazionale del Gioco, che si celebra il 28 maggio. Per l’occasione, piazza Signina sarà animata dall’evento “Usciamo a giocare!”, un momento di festa dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con giochi e attività organizzate da operatori e associazioni del territorio. Un’iniziativa pensata per riaffermare un altro diritto fondamentale dell’infanzia: quello al gioco, alla socialità e allo sviluppo armonico, troppo spesso sacrificato nella vita quotidiana dei bambini. Con la partecipazione a “Diritti in Comune”, l’amministrazione comunale conferma la volontà di mettere i più giovani al centro delle politiche pubbliche, valorizzando il loro punto di vista e creando spazi reali di ascolto e inclusione.