Prossedi, truffa online ai danni di un residente: denunciati quattro uomini

Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Prossedi quattro uomini, di età compresa tra i 21 e i 50 anni, per truffa in concorso. Tre di loro risultano residenti nella provincia di Catania, il quarto a Napoli. L’indagine, condotta dai militari a seguito della denuncia sporta da un cittadino del posto, ha permesso di ricostruire l’intera vicenda e identificare i presunti responsabili. Secondo quanto accertato, i quattro avrebbero utilizzato la tecnica del cosiddetto “spoofing” per raggirare la vittima. I truffatori sarebbero riusciti ad entrare in possesso dei dati personali dell’uomo dopo che questi aveva compilato un modulo online su una nota piattaforma per ottenere un preventivo assicurativo. Servendosi di quei dati e agendo con astuzia, sarebbero riusciti a ottenere un versamento di oltre 320 euro su un conto corrente riconducibile a uno degli indagati. L’attività investigativa si è conclusa con la denuncia in stato di libertà dei quattro soggetti. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi analoghi.