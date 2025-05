Latina, ex Mercato Annonario verso la rinascita

Riflettori accesi sull’ex Mercato Annonario di Latina, chiuso da oltre 15 anni e oggi al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana. Il tema è stato discusso nella commissione congiunta Attività Produttive e Lavori Pubblici, convocata per un sopralluogo presso l’edificio di via Don Morosini, parte integrante del “Piano di Sviluppo delle Aree Dismesse del Nucleo Storico” con cui il Comune ha candidato il progetto a un bando nazionale da 12 milioni di euro.

Secondo i presidenti Simona Mulè e Fausto Furlanetto, l’intervento restituirà alla città uno spazio strategico, da trasformare in polo multifunzionale per cultura, innovazione e commercio di prossimità. L’immobile sarà oggetto di adeguamento sismico, efficientamento energetico, domotica e riqualificazione della piazza antistante, con l’avvio dei lavori previsto entro il 2026, in caso di finanziamento.

Ma la seduta ha acceso anche lo scontro politico. I gruppi consiliari di opposizione – Lbc, Pd, M5S e Per Latina 2032 – hanno denunciato una gestione “approssimativa e superficiale” della commissione, definendo il sopralluogo una “farsa” e segnalando che l’edificio era inaccessibile per motivi di sicurezza. Critiche anche per presunti attacchi sessisti rivolti alla consigliera Loretta Isotton da parte del capogruppo della Lega Vincenzo Valletta, durante i lavori. L’opposizione ha chiesto alla sindaca Matilde Celentano di prendere le distanze e condannare pubblicamente l’episodio.

Nonostante il clima teso, la maggioranza ha ribadito l’importanza strategica del progetto per il rilancio del centro storico e la valorizzazione degli spazi pubblici dismessi.