A Sezze, locale frequentato da soggetti pericolosi, chiuso per 10gg

SEZZE – E’ frequentato da persone con precedenti di polizia, potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in più nel locale è stata trovata droga, per questo ieri, i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza di un esercizio commerciale del luogo della durata di 10 giorni.

Quanto rilevato dai militari dell’Arma dei Carabinieri è stato dettagliatamente documentato e trasmesso alla Questura di Latina, permettendo pertanto l’emissione del provvedimento.