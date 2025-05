Tribunale di Latina in emergenza: urgente la nomina di un nuovo Presidente

Il Tribunale di Latina rischia il blocco. La denuncia arriva dall’Ordine degli Avvocati, che in una nota ha lanciato un appello per la nomina urgente del Presidente del Tribunale, vacante dal 31 maggio 2024.

Latina è il secondo Tribunale del Lazio per volume di cause e numero di avvocati iscritti, ma versa in una situazione che preoccupa fortemente chi opera nel mondo della giustizia. Il Presidente della Seconda Sezione civile, il dottor Antonio Masone, ha finora svolto anche il ruolo di Presidente facente funzione, ma nei prossimi giorni è atteso un suo trasferimento a Velletri. Contemporaneamente, il Presidente della Prima Sezione civile andrà in pensione. Risultato: l’intera struttura rischia di rimanere con un solo Presidente di Sezione, il dottor Gian Luca Soana, che già da solo guida tutta la sezione penale, comprese le Corti d’Assise e i collegi che trattano i processi più delicati, come quelli legati alla criminalità organizzata. Una mole di lavoro insostenibile per una sola persona, che mette a rischio il regolare funzionamento del Tribunale, sia in ambito penale che civile. E la situazione è ancora più grave se si considera che da mesi manca anche il Procuratore della Repubblica.

L’Ordine degli Avvocati lancia un chiaro messaggio: non si può più aspettare. Le scoperture di organico tra magistrati, giudici onorari e personale amministrativo stanno già minando la funzionalità di un presidio giudiziario strategico per l’intero territorio. La mancanza di figure chiave come il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica compromette la credibilità stessa dell’istituzione giudiziaria.

“La situazione non è più tollerabile”, scrivono gli Avvocati di Latina. Serve un intervento immediato per evitare il peggio: il rischio concreto è la paralisi della giustizia a Latina.