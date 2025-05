Sud Pontino, il Presidente provinciale del PD Marcaccio scrive alla Commissione Antimafia

Un appello alla responsabilità istituzionale e alla trasparenza per fare luce sulla presenza della criminalità organizzata nel Sud Pontino. È questo il cuore della lettera inviata dal Presidente dell’Assemblea Provinciale del PD Matteo Marcaccio alla presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, in cui si chiede di attivare un percorso di ascolto e approfondimento concreto su un tema che torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico.

La richiesta arriva all’indomani di fatti di cronaca che hanno nuovamente scosso l’area: dalle notizie sul presunto ritorno di Antonio Bardellino, storico fondatore del clan dei Casalesi, fino agli episodi di violenza registrati a Fondi, come le recenti gambizzazioni che hanno colpito la comunità locale. “Credo sia importante evitare che la questione venga affrontata solo sull’onda emotiva o, peggio, strumentalizzata”, scrive Marcaccio, sottolineando come il territorio sia da anni oggetto di inchieste giudiziarie e relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, che ne evidenziano la complessità e la vulnerabilità.

Ma c’è anche un’altra faccia, spesso oscurata dai riflettori: quella di una comunità fatta in larga parte da cittadini onesti, imprenditori e professionisti che lavorano nel rispetto delle regole e che meritano risposte, tutela e fiducia. Per questo Marcaccio chiede che la Commissione promuova un ciclo di audizioni coinvolgendo forze dell’ordine, amministratori locali, associazioni e rappresentanti della società civile. L’obiettivo non è accusare o alimentare polemiche, ma “comprendere meglio il fenomeno e individuare strumenti efficaci per contrastarlo”. “La Commissione ha l’autorevolezza per guidare un percorso di verità e legalità – conclude Marcaccio – che il territorio merita. Un impegno che sarebbe accolto con favore da tutti coloro che hanno a cuore il futuro del Sud Pontino”.