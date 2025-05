Latina, viola il divieto di avvicinamento: arrestato un uomo per stalking

Nel pomeriggio di oggi, la Polizia di Stato di Latina ha arrestato un uomo di 71 anni, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per aver violato il provvedimento recandosi sul luogo di lavoro della vittima. L’arresto è scattato nell’ambito delle attività di monitoraggio continuo condotte dagli agenti della Sala Operativa della Questura, grazie al sistema di allerta dei dispositivi elettronici assegnati alle vittime di violenza. Proprio il braccialetto in dotazione alla donna ha attivato un segnale d’allarme, facendo scattare l’immediato intervento delle volanti. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo fermo davanti all’ingresso dell’attività commerciale dove lavora la vittima, la quale si era rifugiata all’interno per impedirgli l’accesso. Non si tratta del primo episodio: nei giorni precedenti il dispositivo aveva già rilevato un avvicinamento sospetto, ma l’uomo non era stato rintracciato e la donna aveva riferito di non aver ricevuto minacce dirette. Questa volta, però, l’uomo è stato sorpreso in flagranza e arrestato per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di domani. L’episodio conferma l’importanza del costante lavoro di prevenzione e controllo svolto dalla Polizia di Stato a tutela delle vittime di violenza, con un impegno concreto nel contrasto allo stalking e alla violenza di genere.