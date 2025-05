Gaeta, perseguita il sacerdote da nove anni, divieto di ritorno a Gaeta per la stalker

GAETA – Allontanata da Gaeta dopo nove lunghi anni in cui ha letteralmente perseguitato un sacerdote. Il provvedimento è arrivato in questi giorni, ultimo di una serie di misure, per una donna di 55 anni residente Formia nei cui confronti il questore di Latina ha disposto il divieto di ritorno a Gaeta per la durata di tre anni.

Era stato il religioso, esasperato a denunciare i continui pedinamenti e appostamenti, a raccontare che trovava la donna ovunque ed era costantemente seguito da lei. Non era bastato un precedente provvedimento di ammonimento e successivamente l’arresto per ben due volte per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa che era stato disposto a carico della stalker dal giudice.

Per gli stessi fatti, nel 2019, quando il sacerdote svolgeva il suo ministero a Fondi, la donna era stata destinataria di un foglio di via obbligatorio dal quel Comune. Di recente, il religioso aveva chiesto in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine.