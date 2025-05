Violano il Daspo, il questore aggrava la misura per tre tifosi del Latina Calcio: 6 anni lontani dal Francioni

LATINA – Si sono intrattenuti per un’ora nel bar di fronte allo stadio Francioni, nonostante il Daspo glielo impedisse. Dopo le indagini della Digos, supportate dalle foto della polizia scientifica, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per tre supporters del Latina Calcio. Contemporaneamente il questore di Latina ha disposto l’aggravamento della misura già applicata, allungandone la durata: per due tifosi a 6 anni, con obbligo di firma prima e dopo la partita e per il terzo invece alla durata di 5 anni, anche per lui con obbligo di firma, prescrizioni già convalidate dal Gip.

La linea dura, nel quadro delle attività di contrasto ai fatti violenti commessi in occasione delle manifestazioni sportive. Nel caso specifico, i tre tifosi, tutti daspati e quindi obbligati a stare lontano dallo stadio e dai luoghi limitrofi all’impianto, nonostante l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite del Latina Calcio, prima dell’inizio dell’incontro e in orario antecedente alla presentazione per la firma, erano stati rintracciati davanti al bar che si trova nelle immediate vicinanze dello stadio, luogo di abituale ritrovo della tifoseria locale.