I Sapori del Parco: gusto, natura e sostenibilità tornano protagonisti al Circeo

Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno torna I Sapori del Parco, la manifestazione enogastronomica che celebra le eccellenze del territorio all’interno del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia. Due giorni di degustazioni, laboratori, sport e attività all’aria aperta per vivere un’esperienza autentica e sostenibile, nel cuore del Parco. I visitatori potranno assaggiare prodotti locali a km 0, acquistando un calice da degustazione serigrafato al costo di 3 euro presso l’Info Point dell’evento. Le consumazioni proposte dai produttori locali vanno dai 2 ai 7 euro. Il programma include laboratori per bambini, showcooking, dimostrazioni pratiche e masterclass con esperti del settore: dal caciocavallo artigianale ai vini locali, dalla pinsa all’olio extravergine, fino a momenti di approfondimento con esperti come le Lady Chef dell’Associazione Cuochi di Latina e il docente FISAR Biagio De Parolis. Non mancheranno attività outdoor, trekking, kayak, yoga e sport nella natura grazie al progetto “Adventure Weekend”, in collaborazione con le Pro Loco di San Felice Circeo e Sabaudia. Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità, con la mostra Il mio Mare di Sandro Arcieli, realizzata con materiali di recupero raccolti sulle spiagge. Spazio anche a momenti istituzionali, tra cui l’insediamento del Tavolo di Coordinamento della Riserva di Biosfera UNESCO “Circeo” e un talk sul ruolo dello sport e del volontariato nella tutela delle aree protette.

Di seguito il programma dell’evento:

📍 Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo – Via Carlo Alberto 188, Sabaudia

🗓 Sabato 31 maggio: dalle 17:00 alle 23:30

🗓 Domenica 1° giugno: dalle 10:30 alle 23:30

🎟 Ingresso gratuito

Alcune attività richiedono prenotazione obbligatoria.

Info: comunicazione@almadela.it – ☎ 333 2010885