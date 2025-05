Sezze, si finge operatrice bancaria e sottrae 500 euro: denunciata 45enne

I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno denunciato in stato di libertà una cittadina filippina di 45 anni, domiciliata nel comune lepino, con l’accusa di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito. L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata da una 48enne residente a Sezze, vittima di una truffa telefonica. La donna era stata contattata da una persona che, fingendosi un’operatrice bancaria, l’aveva convinta a fornire i dati della propria carta prepagata. In questo modo, la truffatrice era riuscita a trasferire 500 euro in due distinti bonifici verso una carta di credito a lei intestata. I militari, al termine di una mirata attività investigativa, sono riusciti a risalire all’autrice del raggiro e, durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto la carta di credito collegata al conto corrente utilizzato per l’operazione fraudolenta. La donna è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati.