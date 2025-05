Aprilia, non si ferma all’alt dei Carabinieri, in auto aveva chili di droga: arrestato

APRILIA – Ancora un arresto ad Aprilia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In manette ieri un 55enne residente del posto, già noto alle forze di polizia. L’uomo non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è scappato per le vie di Aprilia subito inseguito dai militari. Durante l’inseguimento l’uomo ha speronato due auto che ha incontrato sulla sua strada finendo la sua corsa impattando contro la macchina dei carabinieri e due militari sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Aprilia.

In macchina nascondeva 3,6 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina suddivisa in 6 dosi, ma grazie ad una più accurata ispezione, i militari dell’Arma rinvenivano all’interno della stessa circa 3,7 kilogrammi di cocaina, 2,4 kg di hashish e circa 234 grammi di marijuana. La droga sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria mandante.