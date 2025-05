“Il cielo è di tutti”: al 70° Stormo di Latina l’evento di inclusione e solidarietà

LATINA – Una giornata all’insegna dell’inclusione e della solidarietà si è svolta domenica 4 maggio presso il 70° Stormo, la scuola di volo dell’Aeronautica Militare che seleziona e addestra i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, e i cadetti di altre Nazioni.”Il cielo è di tutti” il titolo dato all’incontro organizzato con famiglie, associazioni e personale dell’Aeronautica Militare, 3ª edizione dell’evento che ha coinvolto LatinAutismo, Martina e la sua luna e l’Associazione Italiana Persone Down di Latina (AIPD).

Dopo l’accoglienza, le famiglie si sono ritrovate presso il giardino del Circolo Ufficiali per una sobria colazione. Contestualmente, il Comandante del 70° Stormo, Colonnello Pilota Simone Mettini, ha consegnato un assegno a ciascuno dei presidenti delle associazioni partecipanti, frutto di una raccolta fondi organizzata dai militari, attraverso la quale si sottolinea l’importanza del contributo collettivo. Sono state destinate delle targhe in segno di riconoscimento ai presidenti summenzionati e al personale che ha reso possibile la realizzazione dell’evento. Nelle sue parole: “Momenti come questi riempiono di gioia e colore il nostro Aeroporto. Il nostro personale ha voluto dimostrare come il nostro lavoro quotidiano sia al servizio delle persone. Questo è uno dei primi passi per far vivere al mondo un cambiamento significativo, che non parli più di diversità, bensì di inclusione e soprattutto condivisione. Il diverso è solo negli occhi di chi guarda.”

A seguire, nel giardino del Circolo Ufficiali del 70° Stormo, si è svolto un briefing sul primo soccorso a cura del personale di CSE Formazione, con l’obiettivo di sensibilizzare i presenti sulle tecniche di primo intervento in caso di emergenza.

Durante la cerimonia dell’alzabandiera sul piazzale bandiera i presenti hanno cantato insieme l’inno italiano. Poi, la Santa Messa, celebrata presso l’hangar del GEA (Gruppo Efficienza Aeromobili) dal parroco della chiesa di Latina Scalo, Don Nello Zimbardi. ” Con le sue parole sincere e coinvolgenti – si legge in una nota – , è riuscito a toccare il cuore di familiari e militari presenti. Al termine della celebrazione, le famiglie hanno potuto avvicinarsi al mondo dell’Aeronautica Militare esplorando da vicino i mezzi antincendi e il velivolo addestratore SF260 EA, in dotazione alla scuola di volo, un’esperienza emozionante, soprattutto per i più piccoli”.

La giornata si è conclusa nella zona verde appositamente allestita, dove bambini e adulti hanno potuto condividere un momento di svago con animazione e giochi.

“L’evento ha dimostrato concretamente – dichiarano dal 70° Stormo – la vicinanza ai temi dell’inclusione sociale e della solidarietà. Grazie all’impegno volontario del personale del 70° Stormo e alla collaborazione con le associazioni partecipanti, si è potuto offrire un momento autentico di umanità e partecipazione. Questa giornata ha confermato che, unendo le forze e il cuore, è possibile rendere il mondo un posto migliore per tutti, lasciando nei partecipanti il ricordo di un’esperienza profondamente significativa”.