Ventotene si prepara all’Europa Festival: attesi Tajani, Fitto e Picierno

VENTOTENE – Ventotene si prepara all’Europa Festival, organizzato dall’associazione La Nuova Europa presieduta da Roberto Sommella, per offrire ai giovani l’opportunità di seguire un percorso innovativo di cittadinanza europea, insignita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella della Medaglia del Presidente della Repubblica proprio per la sua importanza dal punto di vista sociale ed educativo.

Dall’8 al 10 maggio 2025 studenti provenienti da diversi atenei dei paesi dell’UE si confrontano per viluppare proposte su cosa significhi essere giovani cittadini nell’Europa di oggi. Il Festival si concentrerà sulla storia e sul ruolo delle istituzioni nei vari Paesi, sulla necessità di decisioni politiche condivise. Previsti incontri, conversazioni e dibattiti.

Tra gli ospiti attesi, Raffaele Fitto, commissario europeo e vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, Enrico Letta, già presidente del Consiglio, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Glenn Micaleff, commissario europeo per i Giovani, Elena Grech, vice capo rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Alessandro Chiocchetti, segretario generale del Parlamento europeo. Tra gli studiosi, Jan Zielonka, politologo, professore presso la Ca’ Foscari di Venezia e la Oxford University, giuristi come Raffaele Torino dell’Università Roma Tre, Andrea Patroni Griffi dell’Università Luigi Vanvitelli, Marta Cerioni della Politecnica delle Marche, Fabio Raspadori dell’Università di Perugia, oltre allo storico Piero Graglia della Statale di Milano, alla filosofa Teresa Numerico dell’Università Roma Tre, all’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, consigliere dell’Istituto Affari Internazionali