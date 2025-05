Incendio di vegetazione a Valle di Suio: bruciati quattro ettari di macchia mediterranea

CASTELFORTE – Un incendio di vegetazione si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 25 maggio nel territorio del Comune di Castelforte in località Valle di Suio. Sul posto per le operazioni di spegnimento la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte e vista l’impossibilità di raggiungere via terra il fronte del fuoco sono arrivati i mezzi aerei, un elicottero della Protezione civile regionale e successivamente anche “Nuvola Rossa” della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Entrambi gli elicotteri antincendio coordinati a terra da un Dos VF.

Pesante il bilancio finale: nonostante lo spiegamento di forze, le fiamme, favorite dal forte vento, hanno bruciato circa quattro ettari di macchia mediterranea. Non ci sono state persone coinvolte.