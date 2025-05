Qualità della vita 2025, Latina si conferma fanalino di coda nelle classifiche su bambini, giovani e anziani

La provincia di Latina si conferma un territorio ostico per le fasce d’età più fragili della popolazione: bambini, giovani e anziani. È quanto emerge dall’edizione 2025 dell’indagine Qualità della vita per fasce d’età pubblicata dal Sole 24 Ore, che misura il benessere generazionale nelle 107 province italiane, analizzando dati e indicatori statistici forniti da fonti ufficiali. Latina figura nelle posizioni più basse di tutte e tre le classifiche dedicate, con performance che peggiorano rispetto all’anno precedente per bambini e giovani, mentre rimangono stabili per quanto riguarda gli anziani. Un risultato allarmante che sottolinea la necessità di interventi mirati per migliorare i servizi e le opportunità offerte a queste categorie.

Bambini (0-14 anni): Latina al 96° posto

Per i più piccoli, la provincia pontina si colloca al 96° posto, perdendo tre posizioni rispetto al 2024. Tra i punti critici: la scarsità di edifici scolastici dotati di mensa (102° posto) e palestra (86°), un elevato numero di reati denunciati a danno dei minori (98°), una carenza di pediatri (92°), scarsa fruizione dei servizi comunali per l’infanzia (89°), poco spazio abitativo (85°) e verde attrezzato (78°). A completare il quadro, una tra le rette più alte d’Italia per la mensa scolastica.

Giovani (18-35 anni): Latina scivola al 103° posto

La situazione è ancora più critica per i giovani: Latina precipita al 103° posto, ben dodici posizioni in meno rispetto all’anno scorso. Il territorio si distingue in negativo per il basso numero di laureati (100°), la scarsa offerta culturale e ricreativa (103° per eventi e spettacoli), la debole presenza di amministratori comunali under 40 (91°) e per il dato sulla disoccupazione giovanile (80°). Unico dato positivo: il 20° posto per l’imprenditoria giovanile.

Anziani (over 65): Latina all’87° posto

La classifica dedicata alla popolazione anziana assegna a Latina l’87° posizione, una in meno rispetto all’anno precedente. Il territorio sconta una grave carenza di geriatri (100° posto), poche biblioteche (105°), bassa fruizione dei servizi comunali (89°) e una speranza di vita a 65 anni al 75° posto. Meno drammatici ma comunque lontani dai vertici gli altri indicatori: 81° posto per posti letto nelle RSA, 70° per l’importo medio delle pensioni, 13° per consumo di farmaci antidepressivi.

Il quadro delineato dal report del Sole 24 Ore non lascia spazio a interpretazioni: la provincia di Latina ha ampi margini di miglioramento nell’offerta di servizi essenziali, nell’inclusione sociale e nella qualità della vita quotidiana di bambini, giovani e anziani. Un segnale che dovrebbe orientare con urgenza l’agenda politica e amministrativa verso investimenti concreti, soprattutto alla luce delle opportunità offerte dal PNRR, in un Paese che fatica sempre più a rispondere alla crisi demografica.