“Satnam aveva il braccio strappato e ferite e traumi ovunque. Lovato ripartì sgommando”

LATINA – “Satnam boccheggiava, Lovato mi ha detto che si era tagliato e che non era in regola, l’ha lasciato fuori casa ed è ripartito sgommando”. E’ la sintesi della drammatica testimonianza resa martedì mattina nell’aula di Corte d’Assise del Tribunale di Latina nel processo per l’omicidio di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto nel 2023 in seguito a un gravissimo infortunio sul lavoro senza che fossero attivati i soccorsi, poi chiamati dal proprietario della casa in cui la vittima viveva con la compagna. In quei frangenti Soni urlava di chiamare un’ambulanza e lo accarezzava, lui aveva un arto strappato dal macchinario. Lovato – ha raccontato ancora il testimone interrogato dalla pm Marina Marra – armeggiava frettolosamente con una cassetta della frutta: dentro i resti del braccio di Satnam Singh. Io mi sono reso conto che Satnam non avevo solo il braccio tagliato, ma ferite su tutto il corpo, il bacino storto, era agonizzante”. Tra i testimoni anche un carabinieri arrivato nell’azienda Lovato dopo l’allarme al 112: “Il furgone usato per trasportare il ferito era pulito, lavato in maniera approfondita”. Quel giorno ha spiegato il militare rispondendo alle domande dell’avvocato Lauretti che assiste la vedova, sparirono anche i cellulari di Satnam e di Soni che non sono più stati ritrovati.

In apertura dell’udienza aveva reso una nuova dichiarazione spontanea proprio Antonello Lovato, l’imprenditore agricolo che è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. L’imputato ha dichiarato di di voler estendere il risarcimento a tutte le parti civili. “Ho aperto un libretto per versare delle somme ai familiari, anche quelle guadagnate con il mio lavoro in carcere”, ha detto.

La prossima udienza si terrà il 15 luglio.