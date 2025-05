Latina Lido, la spiaggia non c’è più, chiude il Lido Nausicaa

LATINA – Nel giorno in cui il Comune annuncia l’avviso per le manifestazioni estive, pubblicato nelle scorse ore, un operatore della Marina, il titolare del Lido Nausicaa annuncia di aver restituito la concessione balneare.

“Purtroppo non vi sono più i parametri minimi per poter proseguire con la mia attività. Non esiste più un Lido di Nausicaa, con sommo rammarico. Dopo anni di lotte estenuanti contro ľerosione, mi arrendo. Non mi manca coraggio né voglia, ma per poter fare ci vuole la Materia Prima, sua maestà la Sabbia”, scrive sui social Andrea Calvani in un messaggio che vuole essere anche un ringraziamento ” a tutti coloro che si sono avvicendati in questi anni nel ruolo di Staff” e alla clientela.

Quello relativo alla sua concessione è in assoluto il più danneggiato dall’erosione, accanto allo stabilimento della Polizia di Stato, la struttura negli anni ha subito quattro crolli. L’imprenditore balneare ha dunque deciso di chiudere e ha riconsegnato la licenza al Comune.

Nel suo post tutto il rammarico e anche una nota di rimprovero: “Non ringrazio tutti quelli che si sono riempiti la bocca”, scrive evidentemente alludendo alle speranze ormai venute meno di un intervento di contrasto all’erosione che non c’è stato.