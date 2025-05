Latina, contro le zanzare è partita la campagna antilarvale

LATINA – “Il Comune di Latina ha avviato, anche per il 2025, la campagna di disinfestazione, con particolare attenzione agli interventi larvicidi, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare sul territorio comunale”. Lo comunica l’Ente mentre sono cominciati gli interventi della ditta incaricata, programmati da aprile a ottobre in tutte le aree pubbliche, stradali e verdi, inclusi gli spazi scolastici all’aperto di competenza comunale, dove sono presenti caditoie, fossati e altri luoghi favorevoli alla riproduzione degli insetti. L’amministrazione ha inoltre avviato una campagna di campionamento delle larve su tutto il territorio cittadino, in collaborazione con la società incaricata del servizio, con l’obiettivo di individuare le aree a maggiore proliferazione e intervenire in modo mirato ed efficace. Una cautela necessaria soprattutto dopo i casi di Dengue, la malattia infettiva tropicale, registrati lo scorso anno e Latina e in altri comuni del territorio provinciale.

“E’ importante sottolineare – afferma l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – che le zanzare possono svilupparsi anche in ambienti privati, spesso in presenza di minime quantità di acqua stagnante. Per questo motivo è fondamentale la collaborazione attiva di tutta la cittadinanza nella prevenzione e nel contrasto alla formazione di focolai anche nelle proprietà private. Il dipartimento IX Ambiente del Comune di Latina ha predisposto un piano operativo che prevede, da aprile a giugno, interventi larvicidi e, successivamente, trattamenti adulticidi, con particolare attenzione al contenimento della zanzara tigre, specie invasiva e potenzialmente pericolosa per la salute. Si ricorda ai cittadini che, per garantire l’efficacia della campagna, è essenziale il contributo di ciascuno nella manutenzione delle aree private. Si raccomanda di eliminare o trattare con appositi prodotti eventuali raccolte d’acqua in sottovasi, tombini, grondaie, canali di scolo, recipienti, pneumatici e serbatoi. Nella fase dei trattamenti adulticidi, invece, verrà stilato un calendario apposito delle zone in cui verranno effettuati gli interventi che richiederanno la collaborazione dei cittadini che dovranno chiudere porte e finestre e tenere in casa gli animali domestici. Solo attraverso un’azione sinergica tra pubblico e privato – conclude Addonizio – sarà possibile ottenere risultati concreti nella lotta alla proliferazione delle zanzare”.