Latina, weekend di festa con Fioritutto

LATINA – Un intero fine settimana all’insegna di auto, divertimento e gusto: sabato 10 e domenica 11 maggio, Concessionaria Fiori porta a Latina il “Fioritutto”, l’evento attesissimo che unisce promozioni imperdibili su oltre 200 veicoli e attività per tutta la famiglia.

Per la prima volta anche a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, il Fioritutto offre una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero, con passaggio di proprietà incluso e supervalutazione dell’usato, anche se da rottamare.

Ma non solo motori: a rendere il weekend ancora più speciale ci saranno Didi e Carlotta, pronte ad animare le giornate dei più piccoli con giochi e intrattenimento. Per tutti, inoltre, sarà disponibile un’area street food con ben 600 consumazioni gratuite. Un’occasione perfetta per scegliere la propria nuova auto e trascorrere qualche ora di relax in compagnia.