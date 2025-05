Latina ospita “Appassionatamente”: due giornate di dialogo sulla salute mentale tra studenti universitari e professionisti

LATINA – La città di Latina si prepara ad accogliere “Appassionatamente”, un evento dedicato alla salute mentale che vedrà protagonisti studenti universitari, esperti del settore e professionisti della salute mentale. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Massimo Fagioli, Sapienza Università di Roma, sede di Latina, e WAVES APS si terrà presso la Facoltà di Medicina in Corso della Repubblica 179.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e formare i giovani sui disturbi del neurosviluppo nell’infanzia e sul disagio psicologico in adolescenza, offrendo uno spazio di confronto e dialogo tra studenti e operatori del settore.

La prima giornata dell’evento si terrà il 9 maggio 2025, dalle ore 16:00 alle 18:00, e sarà dedicata a un dialogo sull’infanzia e preadolescenza, con particolare attenzione ai disturbi del comportamento e dell’apprendimento. I saluti introduttivi saranno affidati alla Prof.ssa Donatella Ponti, Presidente del corso di Laurea in TNPEE, mentre la moderazione sarà curata dalla Dott.ssa Elisabetta De Marinis della Sapienza Università di Roma. Durante l’incontro interverranno Alessio Giampà, psichiatra e psicoterapeuta, Marco Randisi, psicologo e psicoterapeuta, ed esponenti dell’associazione WAVES APS come Eugenia Riccardo, Jessica Mantuano e Chiara Villani, oltre al contributo del Dott. Gaspare Ferraioli, psichiatra.

Il secondo appuntamento è previsto per il 23 maggio 2025, dalle ore 18:00 alle 20:00, e sarà focalizzato sul delicato tema dell’adolescenza, in particolare sull’ansia, la depressione e l’abuso di sostanze come forme di autoterapia. A intervenire saranno i psichiatri e psicoterapeuti Franco Montebovi, Francesca Padrevecchi e Floriana Coletta, insieme a Francesco Muollo, Vicepreside dell’Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Latina.

L’evento si propone di offrire una preziosa occasione di crescita, non solo per i giovani partecipanti ma anche per gli addetti ai lavori, creando un ponte tra il mondo accademico e quello clinico. Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore, approfondendo temi cruciali per la loro formazione e per il futuro professionale.