“L’Eredità Musicale Russa”, quarto concerto “in trasferta” e al Respighi suona il Cello Ensemble

LATINA – Giunto al suo quarto appuntamento, il progetto “L’Eredità Musicale Russa”, promosso dal Maestro Cristiano Becherucci, direttore del Conservatorio di Musica Respighi si sposta fuori provincia. Sabato 24 maggio, alle ore 16 presso l’Atelier di Dario Aufiero a Fonte Nuova (Via Angelo Poliziano 39), prosegue il viaggio affascinante attraverso l’universo creativo di quattro giganti della musica russa del Novecento: Sergej Rachmaninov, Dmitri Shostakovich, Sergej Prokofiev e Aleksandr Skrjabin. Straordinaria la partecipazione del Maestro Valerij Voskobojnikov, musicista di eccezionale levatura e allievo del leggendario Heinrich Neuhaus presso il Conservatorio Čajkovskij di Mosca. Sul prestigioso Steinway & Sons del 1970 (modello M), si alterneranno Alfonso Buttaro, Giovanni Cappuccini, Sara Ciammaruconi, Davide Ciampichetti, Pierluigi d’Ippolito, Daniele Fontana, Ilaria Gabrielli, Samuel Garcia, Li An Hao, Kiara Krivokapic, Leonardo Marino, Gabriella Nanni Costa, Leonardo Romagnoli, Matteo Rosetti, Raffaele Salfo, Edoardo Testa e Ambra Yi.

Gli artisti provengono da istituzioni musicali di grande prestigio del Lazio, tra cui il Conservatorio “Respighi” di Latina, l’ Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” di Fondi, i Licei Musicali “Manzoni” di Latina, il Chris Cappell College di Anzio, la Farnesina e il Seraphicum di Roma, la scuola secondaria ad indirizzo musicale “Alessandro Volta” di Latina e l’ Accademia Musicale di Roma Capitale.

Nello stesso giorno, alle 17.30 presso l’Auditorium Roffredo Caetani in via Ezio 32, il Respighi è orgoglioso di riproporre l’appuntamento annuale con il Cello Ensemble, un progetto nato per valorizzare il repertorio dedicato agli ensemble di violoncelli e offrire agli studenti un’esperienza artistica unica, volta alla collaborazione e alla crescita musicale cameristica. Il concerto è il momento culminante del percorso annuale accademico con programma che spazia attraverso stili ed epoche differenti del repertorio solistico con orchestra, un’occasione unica per i giovani violoncellisti di esibirsi sia nel ruolo di solisti che come parte integrante dell’ensemble orchestrale. Questo approccio permette loro di combinare l’individualità artistica con la forza dell’esecuzione d’insieme.

A rendere ancora più speciale l’evento è la partecipazione diretta dei docenti di violoncello del Respighi, i Maestri Anna Armatys e Luca Pincini, che condivideranno il palco con i loro studenti: Giulia Bonfigli Ocampo, Costanza Cardarelli, Davide Cellacchi, Nicoletta Cocchia, Greta Luciani, Valeria Maureddu, Giulia Mastrantoni, Anna Anastasia Monaco, Mia Perulli, Simonetta Ranucci, Laura Russo, Angelo Maria Santisi, Andrea Savino, Gioele Scupola, Giulia Bonfigli Ocampo.

In programma Thomas Haynes Bayly – Long, Long Ago , Wolfgang Amadeus Mozart – May Time, Franz Joseph Haydn – Allegro moderato dal Concerto per violoncello n.2 in Re maggiore, Hob.VIIb:2 (trascrizione per 3 violoncelli di Douglas B.Moore), Camille Saint-Saëns – Allegro non troppo dal Concerto per violoncello n.1 in la minore, op.33 (trascrizione per 3 violoncelli di Douglas B.Moore, Robert Schumann – I. Nicht zu schnell dal Concerto per violoncello in la minore, op.129 ( trascrizione per per 3 violoncelli di Douglas B.Moore), Edward Elgar – Adagio – Moderato dal Concerto per violoncello in mi minore, op.85 (trascrizione per 6 violoncelli di James Halsey) , Antonin Dvorak – Allegro e Adagio ma non troppo dal Concerto per violoncello in si minore, op.104 (trascrizione per 4 violoncelli di Sebastian Walnier ), Pëtr Il’ič Čajkovskij – Andante cantabile in Si Magg dal Quartetto n.1 op.11 (trascrizione per 4 violoncelli di Orfeo Mandozzi ), Johann Sebastian Bach – Aria dalla Suite n.3, BWV 1068 (trascrizione per 4 violoncelli di Orfeo Mandozzi), Wilhelm Kaiser Lindemann – Mambo for six per 6 violoncelli , Johann Pachelbel – Kanon (trascrizione per 4 violoncelli di Malte Meyn) , Ludwig van Beethoven – Ode à la joie dalla Sinfonia n.9 (trascrizione per 4 violoncelli di Renaud Déjardin )