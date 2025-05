Latina, Giorgino al Rotary spiega come “Comunicare nell’era digitale”

LATINA – «Comunicare nell’era digitale» è il tema che il giornalista RAI Francesco Giorgino affronterà nel corso dell’incontro pubblico organizzato dal Rotary Club Latina, in programma giovedì 22 maggio, alle ore 19:30, presso l’Hotel Europa di Latina.

Una voce autorevole del giornalismo e del mondo accademico guiderà i presenti in una riflessione approfondita sul tema della comunicazione nell’era digitale, offrendo spunti preziosi per comprendere le trasformazioni in atto nel panorama mediatico e sociale contemporaneo.

Francesco Giorgino da più di vent’anni svolge attività accademica e attualmente è Professor of Practice alla Luiss, dove insegna Comunicazione e Marketing e inoltre dirige il Master di secondo livello in Comunicazione e Marketing Politico e Istituzionale.

Nel maggio del 2023 è stato nominato Direttore della Direzione Ufficio Studi della Rai ed è ideatore oltre che conduttore del programma televisivo XXI Secolo trasmesso da RAI1, dove racconta le sfide dei nostri tempi, le trasformazioni in corso e quelle che verranno.

«Vogliamo offrire alla città – spiega Attilio Vincenzo Gisotti, presidente del Rotary Club Latina – un’occasione per confrontarsi su di un tema di grande attualità con un personaggio competente e apprezzato quale è Francesco Giorgino».