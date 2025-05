Monte San Biagio, chiuso un ristorante per gravi irregolarità

Controlli congiunti a Monte San Biagio hanno portato alla sospensione immediata di un’attività di ristorazione, a seguito di gravi violazioni igienico-sanitarie e irregolarità sul lavoro. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione locale, insieme al personale del NAS di Latina e dell’ASL, hanno eseguito un’ispezione presso un ristorante gestito da una 48enne di nazionalità romena, residente nel comune. Durante il controllo, sono emerse carenze igieniche importanti e gravi irregolarità sulla tracciabilità degli alimenti: sono stati sequestrati circa 1.000 chilogrammi di prodotti ittici e preparazioni gastronomiche. Il personale dell’ASL ha disposto la chiusura immediata dell’attività, considerata la gravità delle violazioni riscontrate. Sul piano del lavoro, i militari hanno accertato la presenza di due dipendenti italiani non regolarmente assunti. La titolare è stata denunciata per impiego di manodopera irregolare, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008. Uno dei lavoratori, un 32enne del posto, è risultato percettore della NASpI, l’indennità di disoccupazione: per lui è scattata la denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a diverse migliaia di euro. Proseguono gli accertamenti.