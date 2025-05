“No Other Land”, all’Oxer la proiezione del doc israelo-palestinese che ha vinto l’Oscar

LATINA – Venerdì 9 maggio alle 21, presso il Cinema Multisala Oxer di Latina, l’Associazione culturale Underground Culture organizza la proiezione del documentario pluripremiato “No Other Land”, vincitore dell’Oscar come Miglior Documentario. Un lavoro diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal. Una storia di amicizia e di resistenza la loro, da cui sono nati cinque anni di riprese per documentare, dal 2019 al 2023, gli sforzi di Basel Adra e di altri attivisti palestinesi di opporsi alla distruzione del loro villaggio natale di Masafer Yatta, situato nel governatorato di Hebron in Cisgiordania, da parte delle forze di difesa israeliane (IDF), per costruirci un poligono di tiro e zona d’addestramento militare.

L’iniziativa, nella Giornata dell’Europa, si inserisce nell’ambito della campagna europea “L’Ultimo Giorno di Gaza – L’Europa contro il genocidio”, una giornata di mobilitazione e coscienza civile per non tacere di fronte a una tragedia umanitaria che continua a consumarsi sotto gli occhi del mondo.

L’evento si aprirà con l’intervento di Sandro D’Onofrio dell’Associazione Underground Culture, al quale farà seguito l’introduzione di Luciano Conte, attivista di AssoPace Palestina, portavoce del Comitato Direzione Pace e dirigente provinciale di Sinistra Italiana Frosinone.

A seguire gli interventi di Chiara Sanseverino (Centro Donna Lilith Aps), M. Concetta Checchini (per Anpi Latina e Anpi Provincia Latina) e Patrizia Migliozzi (Articolo 21), Anna Del Vecchio (CGIL Frosinone Latina), Livia Armando (Percorsi di Umanità per una Latina Solidale).

“In un momento storico in cui il termine genocidio non può più essere evitato né relativizzato, la proiezione di “No Other Land” è un atto necessario di informazione, empatia e impegno”, dicono gli organizzatori.

Ingresso con prenotazione consigliata al link: https://multisalaoxer.18tickets.it/film/27319