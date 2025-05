A Latina il convegno sulla fibromialgia: otto esperti per far luce su una sindrome trascurata

Si terrà sabato 10 maggio alle 16.30, presso il Museo della Terra Pontina, il convegno “La Fibromialgia – Malattie Invisibili”, un importante momento di confronto e sensibilizzazione dedicato a una patologia ancora poco compresa ma che coinvolge migliaia di persone in Italia.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Il Cerchio delle Idee, in collaborazione con il Museo della Terra Pontina, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina. L’obiettivo del convegno è accendere i riflettori sulla fibromialgia, malattia cronica e complessa spesso sottovalutata, che impatta profondamente sulla qualità della vita dei pazienti. Saranno presenti professionisti della salute, rappresentanti istituzionali e associazioni di categoria, per affrontare la malattia da diverse prospettive: medica, psicologica, nutrizionale e sociale.

Il convegno si aprirà con i saluti delle Direttrice del Museo della Terra Pontina Manuela Francesconi, della Presidente dell’Associazione Il Cerchio delle Idee Stefania Mariani e della Vicepresidente Daniela Stefanelli, della Referente dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF) Gabriella Lecce e del Sindaco di Latina Matilde Celentano, che siederà anche al tavolo dei relatori. Contribuiranno a fare il punto su una delle “malattie invisibili”, che troppo spesso restano nell’ombra il Direttore Scientifico LILT Rita Salvatori, la Reumatologa Martina Fravetti, la Fisiatra Laura Venerucci, la Bioriflessologa Barbara Mantovani, la Psicologa Cristina Pansera, la Nutrizionista Federica Pesce e la Presidente di Federfarma Latina Maria Giovanna Giannantonio. A moderare l’incontro sarà la giornalista Dina Tomezzoli.

«Obiettivo dell’associazione è sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle malattie invisibili ma molto diffuse e soprattutto far conoscere la rete di aiuto e il supporto psicologico che ruota intorno alla patologia – ha affermato Stefania Mariani Presidente dell’Associazione il Cerchio delle idee – voglio ringraziare la direttrice del Museo Manuela Francesconi per la collaborazione, per il prezioso supporto la Farmacia Fontevita ad per essere sempre vicina all’associazione l’agenzia le Case di Silvia». Per scoprire tutto sulla Fibromialgia appuntamento, sabato 10 maggio alle ore 16.30, al Museo della Terra Pontina in Viale Vittorio Veneto n° 24 Latina. Ingresso libero.