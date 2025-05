Picco di Circe, sentiero dalle Crocette alla vetta vietato senza guide esperte

SAN FELICE CIRCEO – Dopo gli ultimi interventi di soccorso, domenica scorsa 27 aprile, con tre persone messe in salvo da una complessa macchina organizzativa, il Comune di San Felice Circeo ha pubblicato l‘ordinanza che limita l’accesso al Picco di Circe stabilendo che gli accessi sono consentiti solo con esperti come guide alpine, accompagnatori di media montagna, guide ambientali escursionistiche, accompagnatori CAI, componenti del Soccorso Alpino e guide accreditate dall’Ente Parco Nazionale del Circeo (info su www.parcocirceo.it/guideparco.php). Un’ordinanza che si ripete da diversi anni proprio per l’aumentare delle richieste di soccorso di chi si avventura anche senza equipaggiamento ad affrontare due sentieri ad elevata difficoltà. Previste sanzioni per i trasgressori fino a 500 euro.

L’ordinanza firmata dalla sindaca di San Felice Circeo Monia Di Cosimo, ricorda «la particolarità del percorso, caratterizzato da tratti impegnativi e da esposizione a potenziali pericoli naturali» del sentiero 750, sia per il percorso in cresta Crocette-Picco di Circe, sia per quello in ascesa dal parcheggio ricadente nel comune di Sabaudia che era già stato interdetto nel 2024 per fenomeni di dissesto idrogeologico. L’ordinanza di quest’anno è valida dal 30 aprile al 15 ottobre.

Le ultime ad essere soccorse erano state due ventenni con un intervento coordinato dal Cnas Lazio, che ha impegnato vigili del fuoco, carabinieri e 118 ed è terminato in piena notte.