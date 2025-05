Primo Maggio, operaio agricolo di Terracina porta la sua testimonianza sul palco

“Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che ha accompagnato le tre manifestazioni nazionali promosse da Cgil, Cisl e Uil in occasione della Festa dei Lavoratori, svoltesi oggi a Roma, Prato e Casteldaccia, in provincia di Palermo.

A prendere la parola, tra gli altri, Gurprit Singh, operaio agricolo di Terracina e attivista della Fai-Cisl, che dal palco di Roma ha portato la sua testimonianza: “L’Italia ha cambiato la mia vita, ma non tutti hanno la mia stessa fortuna”. Singh ha ricordato la tragedia di Satnam Singh, il bracciante morto nella provincia di Latina, e ha denunciato lo sfruttamento ancora diffuso nel settore agricolo, dove troppo spesso mancano sicurezza, formazione e contratti regolari.

“I lavoratori immigrati in agricoltura sono più del 30%, in alcune filiere arrivano al 60%. Eppure – ha aggiunto – restano i più esposti a rischi, incidenti e malattie”. Da qui l’appello alle istituzioni per un cambiamento concreto: più controlli, più tutele, alloggi dignitosi e permessi di soggiorno per chi lavora regolarmente.

Singh ha concluso con un messaggio forte: “Il cibo italiano non esisterebbe senza i lavoratori stranieri. Basta divisioni tra ‘noi’ e ‘loro’: servono dialogo, contrattazione e rispetto”.